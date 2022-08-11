2022年環太平洋軍演（RIMPAC 2022）

南京航空航太大學研究團隊說，他們已打造並測試了能在空中高速飛行的無人潛艦原型。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，研究人員說，這款無人潛艦能執行各式民用和軍事任務，如檢視水雷等。他們指出，這款潛艦靠4個推進器，可以緩緩接近水下目標，並在一個區域停留很長一段時間。

當它到達水面時，兩大片收在背上的機翼就能展開，以時速120公里的速度飛行，而這約為一般旋翼葉無人機的兩倍。

南京航空航太大學教授昂海松所率領的團隊6月在《無人系統技術》期刊上發表的論文中說，這款無人潛艦在固定翼模式下飛行時，只會耗極少能量，因此能在空中執行某些需要快速的遠程任務。

而在陝西省西安市西北工業大學鑽研類似技術的研究人員說，中國正在開發多款能在空中和水中行進的多款「跨介質載體」。

這位並未參與昂海松研究，但因相關技術敏感，而要求匿名的研究員說，它們主要是供軍事應用，有些甚至能超音速飛行。而山東煙台海軍航空大學教授汲万峰說，這種跨介質載體是癱瘓航母編隊防禦系統最便宜，也最有效的方式之一。

汲万峰和同事估計，現代戰艦有層層防禦系統，能擊落約半數來襲敵機，飛彈或傳統無人機。不過，跨介質無人機艦能在被雷達偵測到時，立即潛入水下，而在被聲納發現時，則浮出水面，飛向空中。