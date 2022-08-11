現代人「自在獨老」的想法愈發盛行，許多中年族群開始規畫退休生活，超前部屬老年銀髮的生活品味，不過憂於台灣房屋高齡化、空間結構、意外發生率、健康把關等風險，這讓富有遠見的日勝生集團，於淡水三芝擘劃「日初不老莊園2」，讓雙北熟齡族能在宅養老、鳥瞰海景第一排，完成第二人生的療癒願景，更首創租售混合營運模式，讓長輩不但擁有歸屬感，亦能自由安排資產配置，吸引第三人生自住客與孝親族的定居目光。

「日初不老莊園2」以“健康終老”的目標打造退休樂園，兩座基地面積約5800坪，提供食、美、育、樂、健、行全方位服務，並聘請專業社工背景人員協助管委會，整合「樂陶居」康養資源，可為居民提供營養師的菜單料理、美髮與洗衣美容空間、社團成立與師資授課、藝文展演與講座表演等，更有接駁巴士往返市區與捷運，滿足身心靈健康需求。

攸關銀髮長者的生活品質，房子除了考量退休後穩居的時間考驗，更須滿足安全居家的空間體驗。「日初不老莊園2」採用美國建築師Ron Mace提倡的「通用設計」(Universal Design)作為設計指標，讓兒童到長者，甚至身障朋友都能怡然自得，像是大於75公分的浴室門寬、80公分寬的出入口大門、90公分寬的居家通道等，即使是體能退化的銀髮者也能減少跌倒風險，實現全齡生活。

設計師風格樣品屋（圖/日勝生集團提供）

考量園區佔地面積龐大，並體恤安全需求，除了配置超寬頻技術UWB(Ultra Wide Band)定位系統，使之在公共區域範圍內顯示長輩的位置，「日初不老莊園2」更將智慧照護再升級（2.0）, 目前正規劃「遠端居家監護系統」，在兼顧居住者的隱私下，透過遠端即可掌握長者的居住作息是否正常，讓彼此的關心，能更安心與放心。

而UWB卡片也能提供例如門禁管制、肌力運動紀錄、餐廳用餐扣款等功能，以大數據了解大齡居者的習性，作息改變時可及時關心，緊急呼救就更可即時援助，解決三明治族群上班時的照顧空窗時段，也因為有專業護理人員進駐園區而更放心。

位於新北市三芝區台2縣14號旁，享有淺水灣海景第一排，鄰近後厝漁港、萬坪海灣公園，是名副其實的「海景養生村」，第一期已熱銷破九成，「日初不老莊園2」坪數規劃有15、28、33坪，更擴大吸引中熟齡族群熱烈迴響。公設包含多項休閒設施，社區空間更緊鄰大自然環抱，讓度假感受與養生需要兼容並享。

景觀交誼廳3D示意圖（圖/日勝生集團提供）

「日初不老莊園2」以私有產權養生村、海景第一排、通用設計空間、UWB定位科技、遠端居家監護系統，提供有歸屬感與安全感的大齡居所新選擇。