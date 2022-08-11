苓雅分局員警於10日晚間在執行巡邏勤務時，見25歲陳姓男子駕駛的自小客車違規紅燈右轉，員警見狀立刻上前盤查，在男子打開車門之際，眼尖的員警赫然發現車內竟有一大包的不明白色粉末，面對員警詢問陳男也大方坦承為毒品「K仔」，詢問後全案依違反毒品防制條例移送法辦。

苓雅分局福德二路派出所員警於10日凌晨1時在大順三路與建國一路執行巡邏勤務時，見陳男違規紅燈右轉，員警見上前要求陳男靠邊停車，就在陳男打開車門的時候，員警驚見一大包白色粉末放於車內，於是詢問陳男是否為違禁品，陳男也坦率地承認為毒品K他命。

面對員警詢問，陳男還無辜的表示，「很久沒吃了，今天剛好忙完回來就想吃」，員警立即打斷陳男的辯詞，告訴陳男這種東西就是不能吃。陳男面對員警的詢問也老實回答，坦承該大包物品為三級毒品K他命，而這一大包內又分裝成7小包。員警當場將陳嫌逮捕並告知三項權利帶回派出所。警方初驗七包白色粉末，均呈三級毒品K他命陽性反應，詢後全案依違反毒品防制條例移送法辦。

苓雅分局表示，施用毒品將嚴重戕害身心健康，呼籲民眾切勿因一時好奇或心情鬱悶而染上吸毒惡習，將讓自身陷入毒害其中而得不償失。

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