睡覺是人修養生息、養精蓄銳的過程，中醫內科博士李淳廉指出，睡覺時電風扇千萬別對人吹，否則風邪入侵容易傷身，人生病很多都與此有關，同時分享3種能更快入眠的睡姿，包括睡覺時身體平躺，兩腳底相貼呈躺式盤腿、仰臥睡姿、向右側臥睡。

李淳廉日前在個人網站「李淳廉的淳萃主義」指出，《黃帝內經》寫到，百歲老人的共同特點是亥時（21～23點）睡、寅時（3～5點）起，所以最佳睡覺時間為21點睡、5點起床，若超過凌晨零時睡覺則特別難入睡又淺眠。

李淳廉說，睡覺時一定要關好門窗，夏天再熱也不要開著電風扇睡覺，認為人在睡眠中氣血流通緩慢、體溫下降，會在人體表面形成陽氣層，陽氣足者就不會做惡夢，鬼魅不侵。

若一旦在睡眠中吹電風扇、開窗戶，走的是風，風入的是筋，風入筋寒入骨，起床後可能臉部、身體發黃，脖子後那條筋發硬、骨頭痠痛，甚至會發燒，「人生病很多都與此有關」，代表風寒侵入到筋和骨頭，氣受傷了。李淳廉也說，若真的忍不住要開電扇，也要對牆吹、不可對人。

此外，李淳廉分享3種順陰陽養臟腑的睡姿加速入眠：

1、睡覺時身體平躺，將兩腳底相貼，膝蓋外擴並盡量靠近鼠膝部，雙腳如環抱，兩手放在大腿跟，膝蓋盡量下壓，像躺式盤腿，自然呼吸，很快便能入睡。

2、仰臥，自然呼吸，感覺呼吸像春風，先融化大腳趾，然後是其他腳趾，接著腳、小腿、大腿逐漸融化就睡著了。如還未睡著，再從頭做。

3、 入睡快的人可右側臥，右手掌托右耳。右掌心為火，耳為水，二者形成水火即濟，在人體中形成心腎相交，能養心滋腎。

最後，李淳廉表示，夏天太熱可先開冷氣把房間吹涼，或是洗澡完趁體溫稍低時馬上睡覺，都可加快入眠，也要記得吹冷氣睡覺時要蓋薄被，才不會因為夜臥血歸於肝，手腳太冰冷抽筋。