路透引述知情人士報導，中共近期的圍台軍演，已促使拜登政府重新考慮關於調整中國關稅問題，相關選項暫時遭到擱置。消息稱，「台灣改變了一切」，美國不想升級局勢，但同時不願被看作示弱。

報導稱，對中關稅讓美國部分進口商品價格高漲，促使消費者成本提高。降低通膨是民主黨在11月期中選舉的重要目標，因此拜登政府考慮結合一系列對中貿易措施，包括取消部分關稅、啟動新的301條款來加徵新關稅，在倚賴中國供應的原料方面，則擴大關稅豁免清單。

然而，在中共進行大規模對台軍演之後，白宮已重新考量這些措施，且拜登尚未就相關問題做出決定。知情人士說：「台灣改變了一切」，北京對裴洛西訪台的激烈反應引發白宮官員的重新評估，美國政府現在不急於採取任何可能被北京視為升級緊張局勢的行動，但同時不表現出對北京的示弱。

白宮發言人夏瑪（Saloni Sharma）表示，「總統在台海事件（指大陸軍演）發生之前還沒做出決定，現在也還沒決定，沒有什麼事情被擱置，所有選項都還保留著」、「只有總統能做出最後決定，他將根據我們的利益行事。」

除了大陸軍演之外，還有多項原因讓對中關稅的決定變得複雜。消息人士說，美國希望取消對中關稅之後，大陸可以有相應的互惠措施，但這遭到北京拒絕。目前，美國已擱置單方面取消部分對中進口商品關稅，原因是大陸未履行美中第一階段貿易協議中採購美國產品的承諾。