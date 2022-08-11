56歲「凍齡美魔女」胡文英之前分享被跟兒子年齡相仿的小鮮肉追求的故事，超展開劇情引來網友熱議，還因此收到女性朋友們謾罵的私訊，近來透露被一名25歲的汽車業務展開追求，而且對方長相神似李敏鎬，再次掀起話題。

胡文英表示和閨密吃飯時，被一位年僅25歲的粉絲認出來，對方難掩興奮吐露心情：「姐我很喜歡你，看到你簡直不敢置信」，自我介紹後便開門見山詢問能否考慮交往?無預警遭到告白的情況下，讓她驚呼：「現在的小鮮肉都是這麼大膽直接嗎？這下變成我嚇到吃手手」，不過在廣結善緣的心態，加上對方條件很棒，便互相留下聯絡方式，更開心表示：「這頓晚餐自然又有人請客啦，我閨密說沾了我的光蹭飯吃」。

根據《自由時報》報導，她表示與25歲小鮮肉已相約一起晚餐約會，更透露對方是身高182公分的韓系男生，長相類似李敏鎬，工作是汽車業務，對方還開玩笑表示：「可以有試用期7天，不滿意可以退貨」，至於兒子得知後僅淡淡表示：「妳開心就好」，她表示離婚後處於放飛自我的心態，想好好享受一下被追求的感覺，但不會輕易就交往。

對此，網友紛紛回應：「美女魅力無法擋！只是剛見面就要交往，這也太......」、「交往獻身後，應該很快就消失無蹤」、「妳大概忘了一點，年輕小男生幾乎都是用小頭思考的」、「千萬不要交往啊」，似乎相當不看好這段友誼進一步發展。