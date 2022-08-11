70歲老戲骨李立群先前因上海封城閒得沒事做，便狂玩抖音分享生活，未料一夕走紅衝出百萬粉絲量，後來他宣布要回台灣退休養老，但仍不忘透過抖音分享時事，近日他曬出影片透露兒子孝順幫他找到的想要的茶壺，雖然在台灣家裡的茶壺不比在大陸多，但總算入手了一個滿意的茶壺，而有陸媒曝光他先前在大陸射箭館跟朋友聚餐的照片，可見他在門口吞雲吐霧，被粉絲認出後便害羞答應合影。

李立群因抖音走紅後，在大陸粉絲量突然暴增，今(11日)微博「娛樂圈趙大明白」突然曝光一組他去射箭館的照片，推測應該是先前在大陸時所拍，當天他到射箭館跟朋友聚會，在門口抽完菸後便乖乖將垃圾丟到熄菸盆，接著跟朋友玩射箭，期間有名黑衣男突然認出他，李立群起初有點不好意思，之後還是答應合影。

李立群被拍先前在射箭館跟朋友抽菸。（圖／翻攝自娛樂圈趙大明白微博）

今年7月李立群開心回台，當時他表示覺得想退休了，未來想要種花種草，過過閒暇日子，但他回台後仍不忘在抖音分享近況，近日他曬出一支影片，表示回家前知道在台灣的家所擁有的茶壺，沒有在上海的家多，他便事先準備了幾把茶壺帶回來，到家後發現兒子也體貼準備了茶壺，「買的還不錯，這是宜興倉庫堆的老茶壺」。

李立群說，自己還用放大鏡鑑定確認是30多年前在宜興用紅土做的茶壺，兒子則回剛好在台北有一家店，老闆多年前特別到宜興訂了多把茶壺帶回台灣，至於價錢，李立群說自己30年前買這種壺，大概3、4百元台幣，如今買大概要1200元台幣，算算還是便宜，讓他大讚兒子眼光不錯，十分孝順。

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