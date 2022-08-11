7月9日開始地區預賽的第1屆全國社區學生棒球大賽，將於本周六（13日）迎接總決賽，屆時將在台中進行最後爭霸。

第1屆全國社區學生棒球大賽由教育部體育署與台中市政府運動局擔任指導單位，並由台灣世界少棒聯盟協會主辦、中華民國學生棒球運動聯盟及台中市體育總會棒球委員會共同協辦，賽事分為四區，地區預賽已於7月9日起開打，8月13日將進行全國賽的開幕式及抽籤，最終U10組及U12各有16隊、32隊分別到台中參加全國決賽，期望透過賽事讓全國社區學生棒球發展形成熱潮，促進社區學生棒球運動風氣與技術水準，扎根棒球運動人才。

台中市持續發展基層棒球，市府運動局長李昱叡指出，市長盧秀燕重視棒球發展，積極培育基層人才，首屆全國社區學生棒球總決賽在台中舉行，讓社區學生棒球發展往前邁向一大步，歡迎全國社區棒球好手到台中參賽，市府團隊也陸續爭取亞錦賽、世界12強棒球錦標賽在台中舉辦，日前也再度成功爭取世界棒球經典賽於明年3月在台中洲際棒球場舉辦。

李昱叡補充，台中市擁有五級棒球發展完整體制，全年齡同步發展棒球運動，包括樂齡者熱愛的不老棒球、迷你棒球，以及身障、女子、職業棒球等多項賽事持續進行，運動局持續優化各項軟硬體設施與設備，支持台中市體育總會棒球委員會發展基層三級棒球計畫，也積極與企業合作推動社會甲組棒球，支持球隊辦理組訓、參賽，台中棒球運動逐步彰顯推廣成效。