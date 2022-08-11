英國央行(BoE)首席經濟學家Huw Pill在周三指出，英國將在2023年底才會感受到升息的全面性影響；而且英國要在數年後才會回復到量化寬鬆政策。

Pill也反擊了BoE太慢升息的批評，指出如果BoE真的要有效打擊通膨，那麼就應該在新冠疫情爆發的2020年就開始升息。

BoE從2021年12月至今，已經升息6次，上周升息50基點，為近27年來最大升息。然而BoE一方面又提出警告，稱一場衰退即將來臨。

首席經濟學家周三在BoE一場會議上說，麻煩在於，今天所做的升息動作，將遲至2023年底才會產生全面影響。

而關於市場認為，BoE可能在明年降息，以打擊衰退。Pill對此表示，量化寬鬆(QE)不太可能成為未來刺激政策的主要手段，「至少在未來幾年，我沒有料想到(降息)這一點」。

Pill還捍衛了BoE獨家的利率制定權力；此前英國首相候選人特拉斯(Liz Truss)批評了BoE的利率政策，並承諾重新評估對BoE的工作授權。Pill批評他們目光較短。