MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)設計廠7月營收同樣難逃客戶端調整庫存衝擊，力士(4923)7月營收受到客戶短期庫存調整影響，相較6月衰退近1成，惟累計前7月營收仍創下歷年同期新高；杰力(5299)7月營收則是月減24.32%，大中(6435)、富鼎(8261)、尼克森(3317)7月營收也分別年減少13.18%、2.55%以及13.48%。

力士7月合併營收為9022萬元，較去年同期減少9.95%；累計1~7月合併營收達7.39億元，創歷年同期新高，並較去年同期成長15.73%。

力士表示，7月營收較去年同期減少，主要係受到客戶短期因應庫存調整影響整體訂單出貨表現，雖目前整體MOSFET產業受到終端景氣、品牌客戶進行庫存調整策略等挑戰，惟近年力士戮力深化新型專利技術導入、與各應用領域國際知名大廠、相關供應鏈擴大新產品開發合作，目前新產品營收比重已較去年底的12.94%攀升至超過2成水準，有助於精進整體營運獲利能力，在主要客戶仍保持一定良好備貨需求，帶動今年累計前7月仍繳出歷年同期新高水準。

展望2022年第三季，力士表示，將持續深化PC/NB領域MOSFET成品於單一機種滲透率，以中和全球市場受通膨、客戶庫存調整等影響，同時，持續透過優化業務接單、精進新型專利技術導入及與主要客戶深度合作新專案開發等策略，有助於創造未來營運正面之挹注，另一方面，力士亦積極耕耘電源供應器、電池模組等領域業務合作機會，有望隨著電源供應器領域主要客戶共同研發新款MOSFET產品將逐步於第四季起創造銷售貢獻，有助於未來營運先蹲後跳。

杰力7月營收1.89億元，月減少24.32%；累計1~7月營收合計16.77億元，較去年同期增加9.5%。杰力主要營收貢獻高達7成來自NB，而這波短期終端市場修正，首當其衝的就是NB以及手機，故目前代工廠、品牌廠均以調節庫存為首要任務，故也影響杰力短期營收。杰力下半年在PC／筆電客戶下修訂單隱憂下，將有面臨逐季衰退的風險。只是，儘管營運持保守，但杰力全年營運仍可望賺進近兩個股本，挑戰改寫歷史新高。

除杰力、力士外，其餘MOSFET概念股7月營收也全難逃修正，大中7月合併營收2.18億元、年減少13.18%；富鼎7月合併營收3.34億元、年減少2.55%；尼克森7月合併營收2.04億元、年減少13.48%。