FT潔淨能源(00899)今早強勁反彈逾4個百分點，標普全球潔淨能源指數七月份大漲近20%，八月份也持續上漲，相對於各產業表現相當搶眼。富蘭克林華美投信建議，由於各國節能減碳政策大力支持，加上相關法案可望通過，預料潔淨能源相關產業前景可期，建議提早利用潔淨能源ETF進場布局，長期持續投資。

截至七月底，標普全球潔淨能源精選指數表現亮眼，無論短中長線，皆勝過產業型指數表現，在今年股市上半年劇烈震盪下，潔淨能源指數報酬率仍為正報酬，顯著跑贏過美國大盤14%，更比成長股表現佳，優於納斯達克綜合指數21%，更比去年最熱門的智能電動車主題指數相比勝出23%報酬率。

FT潔淨能源(00899)基金經理人林孟迪表示，潔淨能源指數在七月單月上漲18.87%，主要原因有兩點：第一、潔淨能源龍頭股2022第二季財報優於預期，激勵市場情緒；第二、原先延宕已久的氣候法案出現驚喜，民主黨最大反對者表示支持新的立法，下半年潔淨能源類股最大催化劑有望實現。

根據統計，截至8/3為止，潔淨能源企業已公布財報比例32%，其中營收家數64%優於預期，獲利家數60%優於預期。以中位數來看，已公布的公司營收數字超過市場預期數字比例高出5.51%，獲利數字則為高出25%。這次財報公布期間也提到歐洲地區有加速潔淨能源需求的趨勢，國際業務有望更多元，潛在市場規模更大。

林孟迪表示，雖然2021年下半年潔淨能源指數表現較平和，但在經歷去年的沉寂後，潔淨能源已準備好蓄勢待發，隨著2022年第二季美國太陽能大廠財報表現、美國有史以來最大的氣候法案投資持續推進，展望未來，潔淨能源產業長期發展趨勢向上不變，若削減通膨法案通過，將成為未來的利多引擎，政策補貼及稅收抵免將加速上下游相關產業應用並轉化成營收獲利，使整體企業財務體質更為健全。