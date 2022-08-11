律師表示，3月間闖入攝影棚，在新聞直播時持標語抗議俄軍入侵烏克蘭的俄羅斯新聞工作者奧斯雅尼可娃，今天被控散布不實俄軍訊息，若遭定罪最高恐蹲10年苦牢。

奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）7月中旬曾在克里姆林宮附近舉牌示威，抗議標語寫著「蒲亭是殺人犯，他的士兵是法西斯主義者」。

律師表示，今天這項控罪與奧斯雅尼可娃7月那場抗議有關。

律師扎赫瓦托夫（Dmitry Zakhvatov）告訴法新社，44歲的奧斯雅尼可娃被控散布政府認為不實的俄軍訊息，今晚將遭到審前羈押。

出生於烏克蘭的奧斯雅尼可娃3月間成為國際知名人物，因為身為俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）員工的她闖入正在直播新聞的攝影棚，手持標語並高呼反戰口號，隨後被捕。

今天稍早，奧斯雅尼可娃在Telegram貼文表示，聯邦調查人員清晨6時強行進入她的住家搜索，再將她帶走並起訴她，若遭定罪恐入獄服刑10年。