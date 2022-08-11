民進黨桃園市長參選人林智堅論文案遭指控涉嫌抄襲，台大認定林智堅抄襲且情節嚴重，建議撤銷學位，但教育部始終聲稱沒有收到台大作成決議的公文，全國教育產業總工會（以下簡稱全教產）反問：「網路無界限，社會各界均已看到公文，唯獨教育部如鴕鳥般看不到？」不過據查證，教育部在9日傍晚就對媒體說明已收到台大認定林智堅論文抄襲的函文。

根據教育部〈專科以上學校學術倫理案件處理原則〉第7點已指出：學術倫理案件，依下列方式處理：涉及學位授予案件依《學位授予法》及其相關規定辦理。

《學位授予法》第17條也明確說明，學校授予之學位有下列情事之一者，應予撤銷，並公告註銷其已頒給之學位證書；有違反其他法令規定者，並依相關法令規定處理：入學資格或修業情形有不實或舞弊情事。論文、作品、成就證明、書面報告、技術報告或專業實務報告有造假、變造、抄襲、由他人代寫或其他舞弊情事。

全教產表示，台大既已認定林智堅論文抄襲且情節嚴重，依據教育部〈專科以上學校學術倫理案件處理原則〉及《學位授予法》，撤銷學位及公告註銷已頒給之學位證書，已是必然的途徑。

雖然林智堅不出席台大學倫會給的3次機會，卻試圖於中華大學捍衛其清白，全教產強調，支持台大的處理與決定，因為沒有學術倫理與誠信，就沒有學術名譽，被譽爲「台灣第一學府」的台大，在國際上享有很高學術聲譽，故台大必定要堅持學術倫理與誠信的界線。

全教產提到，將來若當事人未來申訴後證明此事為真，期盼執政黨勿硬拗，也不宜以政治黑手干預與踐踏學術尊嚴與學術倫理，給學術界最壞的示範，因為這嚴重影響社會觀感、更涉及國際聲譽；傷害學術倫理，實為教育負面示範。

全教產也呼籲教育部，未來除加強對學術倫理規範的宣導和教育，也要設法避免台灣各大學再發生違反學術倫理之事件。