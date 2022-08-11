民進黨桃園市長參選人林智堅，遭台大認證論文嚴重抄襲並建議撤銷碩士學位，身兼民進黨黨主席的總統蔡英文卻仍不斷表態相挺，引發關注。前民進黨沈富雄直言，林智堅過度受寵才養成現在的人格，從蔡英文挺林那一刻，就充分展現了她是怎樣的一個人，沈更痛批蔡「到底是昏君還暴君？」並加碼嗆「也有可能是既昏且暴」。此說法獲大批網友共鳴，紛紛留言表達憤怒。

沈富雄昨（10）日在資深媒體人黃暐瀚的《17LIVE》直播節目中，針對林智堅的論文風暴表示，「小英的陽光男孩過度受寵，導致養成林智堅現在的人格」，他強調，蔡英文下令全黨挺林是一件很嚴重的事情，因為這是她上任6年多來，「第一次充分展現蔡總統是怎樣的一個人，她的人格、人品、作風」，這道命令一下，堪稱民進黨黨史上非常重要的一天。

沈富雄坦言，如果蔡英文真的相信林智堅是清白，那就是一個昏君；如果蔡知道林是不對的，但為了民進黨的勝利，才一路挺林「指鹿為馬」，那就是暴君，跟趙高差不多。沈富雄認為，「蔡英文到底是昏君還暴君」這點非常重要，但「我覺得蔡英文不是仁君，也有可能是既昏且暴」。

此說法引掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「官官相護，可悲沉淪」、「物與類聚，假混相挺，真是禮義廉恥」、「不顧黨內反彈就是一路就是挺林智堅選桃園市，已經騎虎難下，怕自己面子掛不住才決定挺到底」、「管你什麼真假論文，真假博士，斷送台灣前途就是最大的罪惡」、「為了權力在所不惜」、「我們都挺台大！政治憑什麼染指學術」。