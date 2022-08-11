民進黨桃園市長參選人林智堅的台大論文遭判定為抄襲，傳出英系立委在民進黨群組反對繼續支持林智堅，後被證實該立委為蔡易餘，不過媒體人黃揚明透露，同樣是英系立委的陳明文，也在綠營群組裡面質疑，「民進黨跟台大對幹，這樣好？台灣人民相信台大？還是相信民進黨？」

黃揚明昨（10）日在中天節目《大新聞大爆卦》表示，10日上午11時許，蔡易餘在民進黨群組提到「大家都不覺得我們現在的辯論方向，根本是當台灣人民，當作都沒有判斷能力，就要呼攏過去嗎？昨天（9日）記者會用凌晨12點半的email來說沒有陳述意見的機會，否定台大的學論審查，跟學校對著幹，根本是火上加油！」

隨後有一名在黨團擔任幹部的資深立委發聲，「請中央黨部謹慎處理」，接著陳明文也出面質疑，「民進黨跟台大對幹，這樣好？台灣人民相信台大？還是相信民進黨？」

黃揚明指出，蔡易餘及陳明文都是所謂的英系立委，因此當他們發出這樣的訊息後，民進黨主席、總統蔡英文就出來滅火，強調民進黨只要團結，就能克服每一次的挑戰與困難。

「蔡英文的意思是，民進黨只要不內亂，就能夠輾壓國民黨、輾壓在野黨！」黃揚明怒斥，「連論文這種大是大非的議題，他們現在都要玩輾壓台大、輾壓所有知識分子、輾壓所有看得懂這件抄襲案是怎麼回事的人！」