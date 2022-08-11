台大學倫會認定民進黨桃園市長參選人林智堅台大國發所論文嚴重抄襲，核定撤銷其碩士學位。經過1天沉默後，蔡英文總統昨公開指責台大未採納林智堅的證據，要求民進黨全體黨公職，團結支持林智堅捍衛清白。對於蔡英文下令將挺林智堅到底，民眾黨立委蔡壁如也諷，每任總統都在尋求歷史定位，蔡總統的定位大概是「毀了台大」。

蔡壁如今出席記者會表示，每一任總統都想要追求歷史定位，蔡英文當了6年總統還找不到，現在唯一想到的可能就是毀了台大。從上任開始卡台大校長管中閔，到現在力挺林智堅抄襲。她質疑，我們的政府去挺一個抄襲的行為，要讓民眾怎麼教育下一代？

蔡壁如也在臉書指出，台大是台灣唯一能排入世界前百的學校，一直是台灣人的驕傲，但蔡英文要整個民進黨寧願相信林智堅，也要質疑台大，把學術專業抹黑為政治攻擊，此舉也讓民進黨大老林濁水、蘇煥智、獨派深綠醫師潘建智，甚至王世堅、高嘉瑜都看不下去。連英系及正國會成員都納悶：這是在當人民沒有判斷能力嗎？

蔡壁如痛批，林智堅的論文案實在是「太醜陋」！當初如果不是國民黨爛，民進黨沒機會執政，民進黨沒有執政，你不會知道民進黨比國民黨更爛。