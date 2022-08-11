不受疫情影響，樂多多集團逆勢啟動展店模式，因應接下來的持續拓點規劃，將出現大量管理階層的需求，所以釋出百名以上的店主管與區主管職缺，同時正職人員起薪從去年的28700元調高至30000元，調幅達4.5％，希望希望扮演領頭羊的角色，加速台灣餐飲業重返往日的榮景。

這次的全台聯合招募，樂多多集團將釋出100個以上資深店主管／區主管的職缺，月薪上看7萬元，並訂於8／12台南、8／19彰化、8／26屏東與8／31新竹舉辦大規模的聯合招募。另外配合疫情後的海外展店、上市櫃規劃以及咖啡、火鍋新品牌的上市，包括海外加盟部主管與品牌行銷專業人才，也是本次招募鎖定的目標。

樂多多旗下品牌包括狂一鍋 (新台式火鍋)、明水然‧樂 (無菜單鐵板燒)近期分別在高雄、新竹有斬獲，其中肉多多火鍋第50家直營門店將在本月插旗台南新仁，以平均客單價500元的規模，直營門店數僅次於瓦城，僅5年的資歷，肉多多已在台灣餐飲業交出亮眼的成績單。

樂多多去年8月迄今已開出超過30家新門店，集團董事長林少鈞表示，接下來的品牌展店規劃，將深耕有發展潛力的地區，朝街邊店與百貨店雙管齊下的模式，這次肉多多台南新仁店，也是集團首度進駐家樂福。

樂多多強調，除了近期計畫轉跑道的求職者，針對先前因疫情影響到工作生計的餐飲從業人員，集團更樂於主動提供舞台，歡迎加入這個大家庭一起築夢。