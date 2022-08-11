朱芯儀在3月、36歲生日宣布罹患乳癌2到3期，擴散至淋巴仍積極面對病魔，歷經6次化療後，朱芯儀在5月底再度動手術切除腫瘤，所幸回診看病理報告，醫師恭喜朱芯儀說檢體部分只剩原位癌，算是「病理完全緩解」，也讓朱芯儀直說：「身體傷口隱隱作痛提醒我，經歷了多麼艱辛的一役，但我命救回來了，我現在真真實實的活著，很感恩、也很珍惜」。

朱芯儀罹患乳癌消息曝光後，很多人都很關心她的身體狀況，朱芯儀今（11日）則發文透露，經歷5月底開刀的煎熬，她一整個月沒有辦法睡好覺，不能翻身、不能側躺，「身體傷口隱隱作痛提醒我，經歷了多麼艱辛的一役，但我命救回來了，我現在真真實實的活著，很感恩、也很珍惜」。

朱芯儀坦言，術前看超音波還看到2顆腫瘤，一度感到灰心，甚至覺得腫瘤比她的意志力還堅強，當時醫生給她2個選擇：「1.再打3次小紅莓再開刀（我本來打紫杉醇）2.直接開刀」，朱芯儀表示：「我不想再受煎熬，所以思索許久選擇直接開刀」，術後她看病理報告時，醫師恭喜朱芯儀說檢體部分只剩原位癌，算是「病理完全緩解」，好消息讓朱芯儀直呼，心中的喜悅像中了樂透一樣。

現在朱芯儀恢復狀況不錯，在體力許可下會開始走走逛逛、拍影片，並預計在暑假結束後開始工作，朱芯儀也呼籲粉絲，不論在醫院或是路上遇到她，都歡迎大家跟她打招呼，「鼓勵是最有力量的語言，我很好、希望大家也要很好，往好的路上前進」。