高雄市陳姓男子於今年1月無照駕駛，在仁武區鳳仁路逆向行駛撞擊騎機車的葉姓男子，葉男傷重不治。陳男到案時竟然還說，因夕陽西曬、強光刺眼，導致他誤判號誌等。橋頭地院審理後依過失致死罪，判他有期徒刑1年6個月。

判決書指出，陳男是職業聯結車駕駛，他明知道駕照已經被註銷仍開車，他於今年1月8日下午行經仁武區成功路，在接近鳳仁路交岔口時，逆向行駛並撞擊騎機車的葉男。

檢警調查，當時天候晴朗，屬於日間自然光線，鳳仁路上也沒有障礙物，但陳男竟然越過在前方停等的汽、機車後，逆向行駛並撞擊騎士葉男。葉男因為腦出血（蜘蛛網膜下出血）、第二頸椎骨折、多重外傷性傷害、右股骨、右脛骨及右腓骨開放性骨折等傷害，經長庚醫院救治仍宣告不治。

仁武警方詢後移送橋頭地檢署，檢方偵查後起訴。法官審理後指出，陳男不遵守交通規則導致死亡車禍，令死者的家人相當痛苦，但他竟然推託是夕陽西曬、強光刺眼影響，導致誤判號誌等，且至今尚未與被害人達到和解。

陳男平日以打零工維生，不用扶養親人，檢察官原本具體求刑3年，但法官認為此刑罰過重。由於陳男在肇事後立即到高雄市警察局湖內交通分隊坦承肇事，符合自首情形，並接受裁判，因此獲得減刑。法官依過失致死罪，判他有期徒刑1年6個月。