台大學倫會扛下各界壓力，9日認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文嚴重抄襲，但總統蔡英文公開指責台大未採納林的證據，要求民進黨全體黨公職，團結支持林捍衛清白。對此，前台北市議員羅智強表示，看到民進黨全黨攻擊台大，他和高雄市長參選人柯志恩，還有本來要租公車幫忙柯宣傳的夥伴們，共同決定要把原本160輛的公車廣告，一起用來宣示「挺台大」，絕不讓正道孤單。

羅智強今（11）日於臉書指出，為了挺台灣大學、挺台灣正道，和好朋友們決定在高雄出公車挺台大，而其中有一段感人的轉折。他透露雲林縣議員參選人陳芳盈在2周前，決定把募到的第一筆政治獻金，租20輛公車廣告在高雄挺柯志恩，後來更獲其他位議員參選人響應，總共號召了160輛的公車廣告（跑一個月），要為資源不夠的柯志恩補強一波地面文宣。

但羅智強說，看到民進黨為了一個抄襲論文的林智堅，全黨攻擊台灣大學，所有夥伴們共同決定把這160輛的公車廣告，一起用來宣示「挺台大」，用行動宣示和台大站在一起的心意。