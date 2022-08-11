台大認定民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文抄襲，並撤銷學位。但不僅林認為自己委屈，台大校友的蔡英文總統也為林清白背書。國民黨桃園市長參選人陣營上午抨擊，綠營台大校友為了政治上一次選舉利益攻擊母校值得？晚上心安？

張善政競辦新媒體部總監練鴻慶表示，與2020年中山大學審查當時國民黨高雄市長候選人李眉蓁論文案相比，以收到檢舉日為基準，中山大學收到檢舉4天後初步認定李的論文與他人著作高度相似，台大對林智堅論文案沒有類似程序。

收到檢舉6天後，中山大學校長發表公開信指李眉蓁案讓大家氣憤不平，而台大社科院長蘇宏達內部信件批林智堅案是醜聞，則是在收到檢舉16天後才發出；中山收到檢舉30天後撤銷李的學位，台大則是收到34天後撤銷林的學位。

練鴻慶質疑，國民黨2020年能尊重中山大學對李眉蓁論文審查，民進黨2022年不能尊重台大對林智堅論文審查結果？

對於林智堅喊冤稱台大碩士學位對他不重要，練鴻慶說，林2014參選新竹市長時，即使當時已是中華大學碩士，但簡歷中卻僅寫自己是台大碩士班學生，顯然認為台大碩士班在職生身分比中華大學碩士對選民更有說服力。

練鴻慶表示，2018年新竹市長選舉公報，林智堅這時已是雙碩士，但碩士學歷仍只寫台大國發所，中華大學碩士學位已被林收到抽屜中，也就是全台灣2300萬人最在乎台大碩士學位的就是林本人，今天被撤銷學位才說學位不重要。

練鴻慶也揶揄，林智堅說「有沒有這個（台大碩士）學位對於我參選市長並沒有影響」，但林在該本碩士論文中的基本假設就是「高學歷選民會支持高學歷候選人」，也就是認為候選人學位會影響選民投票，林似乎對自己的論文完全不熟。

練鴻慶批評，林智堅稱學位不會影響選民對自己的支持，與自己的論文就完全矛盾，合理懷疑該本碩士論文不僅不是林寫的，甚至不是林抄的，連複製貼上都不是林去做的，不然怎麼林會對自己論文基本假設完全不理解？