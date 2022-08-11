民進黨桃園市長參選人林智堅的論文抄襲風波持續延燒，由於國民黨高雄市議員李眉蓁過往發生過同樣事件，近來也引起不少討論，她以過來人的角度提醒綠營，灌注太多愛給林，其實是在害他。

國民黨高雄市議員鍾易仲9日於議會質詢時，提及高雄市長陳其邁當年曾形容李眉蓁的論文抄襲事件「3分鐘就可講清楚」，錯了就該道歉，他好奇現在陳會怎麼看待林智堅的論文門。

但陳其邁並未正面回應，反而要鍾易仲去問同黨的李眉蓁，為何沒在3分鐘解釋清楚，要隔了2年後才承認論文抄襲。李眉蓁則澄清，自己當年在事發後3天就公開道歉、退回中山大學的碩士學位，「我寧願相信陳市長不是故意，只是『貴人多忘事』。」

另外，李眉蓁也在接受《TVBS》訪問時指出，當年確實做錯事，所以自己很感謝當初責備她的人，「因為至少讓我有成長、讓我覺得是在幫我，可是現在大家用這麼多的愛去愛林智堅，我覺得是在害他。」相關報導出來後，在台灣最大BBS站批踢踢業坊（PTT）的八卦版被推爆，不少人稱讚李眉蓁比林智堅更有擔當。

值得一提的是，歷經論文風波後，李眉蓁決定返回校園，考上正修科技大學的「化妝品與時尚彩妝系」碩士班，即將到來的新學期，她也開始要籌備論文。對此，有鄉民直言很感動，認為雖然正修的知名度比不上中山大學，但李眉蓁不以為恥，證明自己從哪跌到就要在哪站起來。