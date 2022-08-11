國民黨台北市參選人蔣萬安（見圖）11日出席捷運公司工會理監事座談會，受訪時批評蔡英文力挺林智堅，這是民進黨集體向下沉淪、集體墮落，毫無是非、扭曲事實。（陳俊吉攝）

挺林智堅陳時中喊「先相信他」 蔣萬安怒轟一句

國民黨台北市長參選人蔣萬安批綠營派系將民進黨台北市長參選人陳時中當傀儡，陳時中反嗆講這種話不是很有水準。蔣萬安11日狠酸當派系的魁儡當然很沒水準，並批評民進黨桃園市長參選人林智堅是全黨的魁儡，全黨要護林智堅。

蔣萬安出席捷運公司工會理監事座談會時被問起陳時中稱講這種話不是很有水準，蔣萬安表示，當派系的魁儡當然是很沒有水準，民進黨內部派系治國，為了各自的利益搶奪資源，民眾都看在眼裡。

他話鋒一轉說，這次不只是派系魁儡，甚至是全黨的魁儡，民進黨全黨要護林智堅，這已經毫無是非、扭曲價值，他炮轟過去陳時中在當指揮官時，政治凌駕專業，但這一次竟然政治要摧殘教育。

對於陳時中稱還是會先選擇相信同志，蔣萬安痛斥，民進黨這次全黨要來挺林智堅，這是集體沉淪，整體的向下沈淪，台大已經做出判定，認為是抄襲，林智堅的碩士學位也被撤銷，陳時中還是要護航，幫林智堅辯護。

蔣萬安強調，不能因為是盟友就沒有是非、拋棄誠信，因為就是朋友才應該要當面的指正，告訴他「你做錯了」，要認錯、要悔改，友直，友諒，友多聞。

蔣萬安指出，台大已經經過縝密的審查，判定這是抄襲，也撤銷林智堅的碩士論文，民眾很清楚，要相信台大還是相信民進黨？要相信學術自主還是相信民進黨隻手遮天？