救國團企業工會今日遊行至黨產會，提出「三要一沒有」的訴求。(救國團提供／李侑珊台北傳真)

黨產會認定救國團61筆建物、土地及新台幣16億3507萬元的財產為不當取得，需移轉國有，大批員工無法接受，更擔心工作不保，救國團企業工會今(11)日走上街頭，數百名員工代表集會遊行向黨產會表達最嚴正抗議。

救國團企業工會表示，總統蔡英文曾說：「勞工是心中最軟的一塊」，然而卻由黨產會對勞工下毒手，救國團員工恐將立即喪失工作權，一夕之間流離失所，將造成傷害難以回復。

救國團企業工會提到，團內1700位現職員工及5000名教練及老師，在全台活動中心及服務場所皆合法經營，員工應受到《憲法》工作權及財產權所保障，黨產會無權剝奪，員工不想被解雇，不想流浪街頭，呼籲黨產會能給員工安心工作的權利。

救國團企業工會今日遊行至黨產會，提出「三要一沒有」的訴求：要保障救國團員工的工作權財產權生存權不受到侵害；要在公平公開的程序下儘速與工會開啟協商，落實黨產會照顧員工權益的承諾；要維護消費者、青年及民間團體、志工單位及服務個案等權利關係人能繼續受到救國團服務的機會與權利，輔導救國團轉型為社會企業機構；沒有任何一個救國團員工成為黨產會行政處分下的受害者。由救國團工會理事長陳建成邀黨產會委員林聰賢委員共同簽署。

同時，救國團企業工會今日也發布給黨產會的一封信，沉痛表達所有員工向黨產會的抗議。

以下是救國團企業工會給黨產會的一封信

黨產會林峯正主委暨各位委員：

我們是在救國團服務的一群平凡勞工，和所有臺灣人一樣，為了生存及為了自己的家，一直兢兢業業勤奮努力。你們知道嗎？我們最快樂的事，就是家人可以溫飽，而最有成就感的事，就是幫助到社會需要幫助的人。

但你們知道嗎？如今這一切，全被你們活埋了。看著你們在電視上讀稿子，僅僅花了 20 分鐘，就斬斷了我們的生計，看著你們面無表情轉身離開，我們只覺得痛心疾首哭不出來。晚上回家，緊握著家人的手，萬籟俱寂，端詳孩子熟睡的臉，心裡多麼希望，明天早上太陽再度升起來時，發現這只是一場夢。

然而這一切都是真的，你們真的鐵石心腸，一腳腳將幾千個家庭踢下懸崖。「為什麼」這三個字在我們心中不斷不斷重複，我們只是一 群在救國團服務的平凡勞工，威權是甚麼？壓迫體制是甚麼？是文化大革命的那種尖帽子嗎？是集中營的毒氣室嗎？是無人機的無差別轟炸嗎？

我們不分族群、不分黨派、不分宗教、不分性別，生活當中，唯有服務、服務、服務，一心一意的服務，義無反顧的服務，我們為弱勢和高關懷者服務、為青少年健康學習成長服務、為社會每個發出微弱呼救聲音的角落服務。

疫情期間，我們第一個挺身而出，提供活動中心作為防疫隔離所，大家甘冒生命危險，和政府並肩作戰。我們更發動全國性的捐血和物資捐贈，呼籲大家一起挺醫護、挺警消、挺小農。

我們走訪每一個遭受疫情衝擊的關懷機構，探視孤獨無依的失智長輩，陪伴身心障礙的朋友挑戰生命，鼓勵缺乏資源的偏鄉孩子做夢圓夢。

每一個臺灣人的心裡，都訴說著一段救國團的美好回憶，每一寸臺灣的土地，都埋藏著救國團的流淚灑種與歡呼收割。你是否來過？是否看過？是否投入、參與、感受過？當你雲淡風輕的幾個字與幾句話化為手中利刃，那一張張浸在血泊中的臉有長輩、有孩子、有你的手足同胞啊！難道所謂的正義，是無法容忍眼中的一粒沙，便把整顆眼珠挖出？善良無辜的脆弱百姓們，怎禁得起各位長官以正義為名，而以抄家滅族為實的千鈞一擊？

我們每一個人一直以來都不懂政治，犧牲奉獻是因為相信微小的平凡，也可以是重要而偉大的。我們沒有一個人因為在救國團名利雙收大富大貴，我們當中也有許多民進黨的成員和支持者，相信好的人就受歡迎，相信對的事就要堅持。70 年來，救國團開啟臺灣的志願服務風氣、引領正當休閒走向、不間斷地推廣張老師諮商輔導，善盡社會責任，諸多社會價值均歸於公有共用，每年一千多萬人次民眾接受救國團服務，卻沒有任何一個人感覺受到救國團利用。

各位長官知道嗎？你們這樣做，造成大量勞工喪失憲法保障的工作權、財產權和生存權，對數千家庭造成難以回復的傷害，許多既定的工作也將由於無法履約，引爆嚴重的法律紛爭，和重大的社會問題。 我們要的不是同情，更不是施捨，如果沒有記錯的話，你們高舉的組織目標裏，有「正義」兩個字。是的，我們要的，就是這個！對於黨產會假「正義」之名，對救國團行鬥爭之實，並傷及我們所有員工的人權，企業工會僅代表所有員工向黨產會提出沉痛的抗議！

救國團企業工會理事長 陳建成 2022.8.11