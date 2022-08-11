身兼民進黨主席的蔡英文總統表態力挺民進黨桃園市長參選人林智堅，更下令全黨挺堅。國民黨台北市長參選人蔣萬安今痛斥，這是集體向下沉淪、集體墮落，要相信台大還是相信民進黨隻手遮天？

蔣萬安今出席出席捷運公司工會理監事座談會，他表示，來跟捷運公司、理監事請益、交換意見，未來也會跟所有捷運公司夥伴一起努力，為台北市交通建設還有民眾的生活福祉盡最大力量。

至於會特別討論內湖捷運嗎？蔣說，如果有機會當然會交換意見，今天就是請益之旅，多了解地方的需求，共同為台北的未來打拚。

媒體詢問對於蔡總統下令全黨挺林智堅的看法，蔣萬安痛批，這是集體向下沉淪、集體墮落，台大教授們經過很縝密討論、以國際的標準做出判定，民眾其實很清楚，要相信台大還是相信民進黨隻手遮天？

他強調學術自主的重要性，絕對不能因為選舉利益、為了政權就拋棄誠信，毫無是非、扭曲事實。

至於民進黨今召開記者會，質疑解放軍兵臨城下，國民黨搖尾乞憐，蔣萬安批評，民進黨就是不抹紅、不抹黑就不會選舉。

蔣萬安近日炮火猛烈，他解釋，民眾給他很多意見，就是把民眾聲音表達出來，沒有所謂的改變風格、改變人設，他說的就是實話，但是民進黨現在卻整體「智堅化」。他也透露，競總已經找好了，現在也在裝潢，接下來還有家具陸續進駐。