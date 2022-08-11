霸菱（Barings）11日宣布收購澳洲一家領先房地產公司Altis Property Partners（Altis）的100％股權，預計簽約雙方將於9月1日底完成收購事宜。

霸菱表示，在交易完成後，將增聘44名專業人員。這些人員在房地產股權投資方面擁有豐富的專業知識，管理資產達澳幣60.79億元，主要專注於增值策略並且與霸菱的澳洲房地產債務團隊相輔相成。收購完成後，Altis的執行董事及員工將繼續留在該公司。

霸菱主席兼行政總裁Mike Freno表示，在 Altis加入霸菱房地產平台，加強了在澳洲當地的投資能力並繼續擴大霸菱在該地區的足跡。亞太區占霸菱第三方資產管理規模約三分之一，預計將成為公司增長的主要動力。

霸菱歐洲及亞太區房地產總監Charles Weeks表示，霸菱在美國及歐洲擁有成熟的房地產平台，且有一套以研究驅動的投資流程並且深耕當地。此次收購將有助於進一步擴建霸菱亞太區的房地產平台，其中重點放在澳洲市場，然後隨著業務發展，再向日本及韓國等其他市場擴張。

霸菱目前旗下有逾200位投資專業人士，並在9個國家設立16個當地辦事處，在管理美國及歐洲的房地產投資擁有豐富的經驗和良好的往績記錄，在全球房地產平台能夠在房地產債務及股權方面提供全方位的解決方案，管理資產總額達489億美元。