【愛傳媒簡秀枝專欄】2022年台北「大師星秀音樂節」（TMAF）回歸台灣 ，展現音樂對抗疫情撫慰人心的可貴。

19歲參加萬寶路音樂節（Marlboro Music School and Festival），受到啟發與鼓舞的林昭亮，於2018年成立大師星秀音樂節，胼手胝足籌備、募資、呼朋引伴之餘，又迎來全球疫情海嘯。第三屆不得不扮演流浪角色，移師到舊金山舉行，在睽違2年，今年終於又回歸台灣舉辦，倍為珍貴，大家喜形於色，全力衝刺。

音樂會一開始，盛裝打扮的林昭亮，在台上有感而發，他說，回台北的感覺真好，意義深遠，帶著4歲的TMAF，用音符對抗疫情，扣接人性，倍感欣慰。

今年加入室內樂演出，也首度安排管風琴秀，別具特色，特別挑選他當年婚禮上的《丹麥王子進行曲》，拉開序幕，醇厚管風琴加上高亢小號，果然絕配，讓人耳朶直豎、眼神發亮。

《丹麥王子進行曲》是一首小號即興風琴曲，是英國作曲家耶利米．克拉克最為人知也受歡迎的旋律，經常在婚禮中被彈奏。樂曲以二拍子、沒有過度裝飾的平緩旋律行進，像是踩著平穩步伐，昂首闊步、迎向幸福未來。除了婚禮常被演奏外，據說在二戰期間，因為BBC國家廣播電台將樂曲連結丹麥佔領區對納粹的抵抗與政治宣傳，使得該旋律多了自由之聲的印象，烙印心田。

擁有美國華盛頓大學音樂博士的管風琴名家劉信宏與美國小號名家大衛．瓦許本（David Washburn），一出手莊嚴神聖的樂音，彷彿置身教堂中，聖音滿溢，油然而生的是疫過天靑的期待，令人動容。

知名小提琴家諏訪內晶子（Akiko Suwanai），高挑修長，設計味十足的斜邊不對襯上衣、黑長褲，公主頭髮型，陽光味十足。和亦師亦友的林昭亮，以普羅科菲夫（ (Sergei Prokofiev, 1891-1953) 的《雙小提琴奏鳴曲》，再創高潮。作曲家普羅科菲夫在海外流浪多年，廣納自由世界精髓，該曲是集大成之一，怎奈被稱為「形式主義」，返回蘇聯定居時，成為被批鬥整肅的藉口。全曲活潑靈動，有如西方音樂史中巴洛克時期教會奏鳴曲，感人肺腑。

林昭亮使用的是307歲史特拉底瓦里名琴（Stradivarius violins）「提香Titian」，揮灑著20世紀初的蘇聯風；曾經是柴科夫斯基國際大賽最年輕得主的諏訪內晶子，也不惶多讓，她使用的是史特拉第瓦里（Antonio Stradivarius）完成於1714年的名琴「海豚Dolphin」，該琴曾是一代小提琴宗師海飛茲（Jascha Heifetz）所有，現由日本音樂基金會擁有，出借給她使用。名琴對名琴，多少動人回憶與往事，盡在音符飛揚中，令人玩味再三。

早夭作曲家舒伯特（Schubert ，1797-1828）一生只存32歲，卻留下600首藝術歌曲，贏得「歌曲之王」雅好。《岩石上的牧羊人，作品965》是他在生命最後幾個月，委託創作曲，委託者是首演貝多芬《費黛里奧》的女高音豪普特曼（Anna Milder-Hauptmann，1785-1838）是當時演唱舒伯特藝術歌曲中，名氣最大的歌者之一，舒伯特也為她的音色所著迷。然而，曲子完成，才子謝世，空留遺憾。

女高音艾莉卡．拜科夫（Erika Baikoff）、單簧管溫徹．富赫斯（Wendell Fuchs），以及鋼琴兒玉麻田（Mari Kodak’s），以鑽石陣容，詮釋該曲。鋼琴導奏揭幕，單簧管宛若牧羊人笛聲在曠野悠遊，而山巔岩畔的孤獨牧羊人，對著蒼穹高歌，渺渺回音，飄散四周，陰鬱悲傷，最後轉回大調，期盼春天復歸，生命再起，但是又奈何。

黑白條紋的小禮服，呈現出的艾莉卡．拜科夫，不只身材姣好，音色高亢優美，連溫徹．富赫斯都以生動的肢體語言傳達了單簧管的絕美，讓舒伯特的浪漫質地，彷彿迴盪在峭壁山谷之間，只是廣袤大自然景象中，還是難掩愛情的荒蕪、春天的渴望、生命的眷戀，令人百味雜陳，心如刀割。

接著浦朗克（Poulenc)《給鋼琴與管樂的六重奏，作品100》、玻特西尼（Bottesini）《大二重協奏曲》以及布拉姆斯（Brahms）《第二弦樂五重奏，作品111》，都展現大師星秀音樂節的眾星氣勢，華麗炫技、戲謔憂鬱、讓聽眾在屏氣凝神中，迎接嘉年華會慶典般的結尾，餘音繞樑，美不勝收。

這回參加TMAF音樂節，果真大師雲集，包括紐約愛樂首席黃欣、紐約愛樂中提琴首席辛西雅．菲爾普斯（Cynthia Phelps）、紐約愛樂低音提琴首席提莫西．柯布（Timothy Cobb）、阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團長笛首席艾蜜莉．貝儂（Emily Beynon）、柏林愛樂單簧管首席溫徹．富赫斯、洛杉磯愛樂大提琴副首席洪本倫等頂尖樂團聲部首席、知名小提琴家諏訪內晶子，以及剛獲洛杉磯愛樂3年駐團成員聘雇合約的低音提琴家尼可拉斯．阿雷頓多（Nicholas Arredondo）等人，才子佳人，盡在演出隊伍中。

以室內樂組合，算是熱身演出，曲目橫跨自巴洛克至近代音樂史的維度，盡展室內樂精緻的魅力。接著從8月12日至14日，將巡迴台中國家歌劇院大劇院、衛武營音樂廳，然後再回到國家音樂廳作結。

令人十分期待的是，首次來台的指揮大師長野健更將親自領軍，演出超脫塵世的馬勒第四號交響曲，還有長野健妻子兒玉麻里、紐約愛樂大提琴首席卡特‧布雷（Carter Brey）以及林昭亮共同演出的貝多芬《三重協奏曲》，都令人翹首以盼。

值得一提的是，這回參與贊助的企業家踴躍包括力晶文化基金會、勇源基金會、富邦金控、財團法人文龍文化藝術基金會，相當值得肯定，為音樂人才培訓、國際交流，都跨出成熟新步，疫情未歇，以音樂撫慰人心、打造樂觀希望，倍添意涵。

作者為典藏雜誌社社長

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