臍帶脫垂圖示。(台中慈濟醫院提供)

一名26歲新住民婦人頭胎產子竟碰上產科急中之急的「臍帶脫垂」，台中慈濟醫院婦產科醫師正確診斷，立即啟動婦產科小組，半小時內剖腹取出胎兒，所幸母子均安。醫師表示，「臍帶脫垂」盛行率僅千分1至2，雖不常見卻非常危險，須靠經驗豐富的團隊合作化解危機。

越南籍阮姓婦人嫁到台灣逾4年未孕，到台中慈濟醫院生殖醫學中心求診，經由試管嬰兒療程，好不容易才懷孕。

阮婦出現產兆後到醫院待產，卻一直痛到隔日上午，子宮頸口還未開全，醫師查房發現產婦臉色不對，驚見胎兒心音變慢，發現胎兒窘迫，內診判斷是「臍帶脫垂」，決定緊急開刀，分秒必爭啟動團隊搶救寶寶大作戰。

婦產科小組團隊收到緊急開刀通知，麻醉科、開刀房與小兒科醫師立即完成待命，醫護同仁透過內診上抬胎兒胎頭，爭取更多空間，團隊合作下在半小時內就順利剖腹取出胎兒，後續觀察住院5天，母子恢復都不錯才順利出院。

醫師鍾佩穎指出，「臍帶脫垂」盛行率千分之1至2，並不常見但卻是非常危險的產科急症，由於胎兒藉臍帶從母體吸收營養與氧氣，一旦臍帶掉落子宮頸口或陰道內臍帶脫出，造成臍帶血液循環壓迫受阻，必須及時處理，否則可能造成胎兒腦部永久傷害，甚至窒息死亡。她強調「能成功搶救關鍵是快速診斷、快速反應與快速送刀，靠有經驗的產房護理師、專科護理師與團隊才能化解危機。」

「第一次當媽媽，陣痛過程一邊很擔心小孩的安危，從麻醉中醒來，知道小孩平安也能親餵寶寶，才終於放下心。」阮婦說，雖然剖腹產子又痛一次，但他絲毫不在意，反而更能體會「當媽媽真的很偉大」。