為響應台灣設計設計台灣系列活動，今年眷村設計生活節從「以住代護」政策發源地的鳳山起跑，自8月13日起至9月7日，玩遍鳳山、左營到岡山；除了有眷味十足的美食、講座、走讀、市集、懷舊童玩、音樂會、Open Hosue等活動之外，還策畫一系列建築立面的光影、老屋測繪白蟻防治、尋找眷村記憶等限定活動，讓大家見識獨屬於眷村生活的設計哲學。

高雄市文化局長王文翠表示，從2014年時任文化局長的副市長史哲推出「以住代護」政策，就是在實踐社會設計的理念，社會設計是種強調人人都可以參與，用「設計」解決某種社會問題的一種實踐方式。而「以住代護」正是政府搭設平台與機制，讓不同的人進入眷村，共同來修復、解決眷村的問題，讓進駐的人決定形塑高雄眷村的未來。

今年眷村設計生活節從以住代護政策發源地的鳳山起跑，鳳山黃埔新村前身為日本軍官宿舍，通風採光良好，庭園綠意盎然，豐厚的人文歷史與懷舊的建築空間，將藉由走讀眷村，以軍事文化為主軸，身歷其境行踏鳳山眷村場域。

去年佳評如潮的老眷味香腸臘肉美食體驗本次也再次開課，並加碼推出紅龜粿手作DIY課程，讓民眾體驗眷味十足的傳統料理；以住代護進駐戶也將運用Open House串門子的方式，歡迎大家走進眷舍中，了解進駐戶活化再利用的生活經驗。

今年高雄眷村設計生活節也融合社會設計在眷村的概念，將從建築出發，實際加入眷舍修繕工作的行列，並有機會搭建自己的小小眷舍，成為一日黃埔眷舍修復師。

左營海軍眷村為全國保存最大的眷村，在以住代護政策下，村民運用自己的雙手，將垂垂老矣的眷舍，以各自的理想生活打造成獨樹一幟的樣子。今年結合村民的力量，從眷舍的老屋測繪白蟻防治，到眷村走讀講堂、眷村小市集、打開大門Open Day，還有許多親子體驗行程，讓民眾體驗最親切日常的美好設計生活。

岡山作為台灣空軍的搖籃，過去曾為空軍軍官宿舍與航空廠工員宿舍，保留了醒村及樂群村兩種不同氛圍的場域空間，8月27日至9月7日，醒村及樂群村將以「醒村航空廠小派對」、「空軍之鄉 遨遊散策」為題，帶領大家進入一個正在修復中的北高雄未來藝文基地。除此之外還有限定名額，有機會踏進醒村施工區域、岡山區域走讀踏查，搶先見學正在修復的文化資產建築，見識建築風貌與人文典故。

文化局表示，今年有3區眷村集章馬拉松，除了來就送的三軍專屬扇子，只要在陸海空三軍眷村，集滿6枚印章，就可獲得活動紀念休閒摺疊椅，數量有限，兌完為止。高雄眷村設計生活節資訊可上以住代護官網查詢。