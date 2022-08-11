小孩常童言無忌，讓人哭笑不得，小兒科醫師陳木榮透露，日前一名5歲大的男童因感冒就醫，母親表示兒子很會流汗，衣服厚薄很難選擇，陳木榮說可以跟父母穿一樣多就好，沒想到男童下秒爆料爸媽晚上睡覺都沒穿衣服，診間空氣瞬間凝結，陳木榮一聽趕緊對男童說，沒穿衣服也要蓋被子，不然會著涼，這才化解尷尬氣氛。

陳木榮近日於談話性節目《醫師好辣》指出，一對父母帶著感冒的兒子進到診間，期間母親苦惱地表示，因為兒子很會流汗，不知道該如何替他穿衣服，陳木榮說，夏天就跟父母穿一樣多就好，冬天若擔心孩子冷，可再多加一件禦寒。

豈料，男童聽完陳木榮說的話後，天真地問「現在是夏天耶！那我晚上睡覺可以不要穿衣服囉？」下秒更抖出爸媽晚上睡覺都沒穿衣服，讓現場氣氛瞬間降到低點，父親當場輕輕巴了男童的後腦勺，母親則若無其事，當做沒聽到。

陳木榮為化解尷尬，對男童說，就算你沒有穿衣服睡覺，也要蓋被子，沒有蓋被子容易著涼，接著正經地告訴他正確的性觀念，陳木榮說，教導孩子對的事情、正常的名詞很重要，如性器官名稱，也千萬別對孩子說「你是石頭蹦出來的」、「別人叼你到我們家的」，否則到最後都會出問題。