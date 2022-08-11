新北市男子林昆鋒與李姓母女同住10多年，4年前他因缺錢花用竟找友人張宥和及彭奕皓，迷昏李姓母女後加以綑綁欲強盜財物，李婦因年事已高窒息死亡、女兒送醫後倖免於死；最高法院依強盜致死罪將林、張判刑15年，彭判刑14年6月，全案定讞。

林昆鋒受託照顧年邁之李母及中風之李女，2018年7月26日下午林誘拐李姓母女各服用安眠藥，2人先後昏迷，林昆鋒旋聯繫張宥和、彭奕皓前來，並綑綁、膠帶封貼李姓母女，期間林翻找財物及提款卡，張宥和、彭奕皓則盤問提款卡下落及密碼為何，對方拒絕告知。

當天晚上李母因窒息而死亡，林昆鋒等人都未發現，李之子察覺有異而至房屋查看，張宥和、彭奕皓聽聞開門聲響逃離現場，林男已先行離開。經報請警消處理後，發現李母死亡、李女遭綑綁而受有多處傷害。

一審新北地方法院及二審台灣高等法院認定林男3人涉犯強盜殺人罪各判無期徒刑，高院更一審只將張判處無期徒刑，林、彭各判刑12年及11年，最高法院撤銷發回。

高院更二審認定林昆鋒等人沒有直接殺人故意，考量張宥和、林昆鋒坦承犯行，彭奕皓的涉案情節等，依強盜致人於死罪判林、張15年徒刑，彭14年6月徒刑，上訴後，最高法院駁回確定。