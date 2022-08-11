明（12日）就是一年一度的中元節，不少人已經開始準備澎湃的三牲四果、零食飲料，準備迎接普渡盛事。命理專家楊登嵙在命理專欄《旺好運》發文提醒，普渡拜拜時有11個禁忌應避免，包括不可放鞭炮、不可說自己的姓名、不可穿黑色衣服等，以免招來陰晦之氣。

1.宜午後祭拜

由於午時（上午11點到下午1點）陽氣較重，好兄弟無法出來，因此普渡拜拜宜從下午1點後到傍晚5點前進行。

2.宜在戶外祭拜

普渡拜拜要在戶外進行，不可在室內或自家陽台拜，以免讓好兄弟進到家裡；若住家及公司行號在大樓裡，則要到樓下門外拜。

3. 供品插柱香

每一道拜好兄弟的供品都要插一炷香，以引導好兄弟前來享用。

4.整箱拆開來

若是拜整箱的飲料或餅乾，必須拆開來拜，以免有些好兄弟整箱抱走或搶成一團。

5.放清水毛巾

拜拜前記得放盆清水及毛巾，讓前來享用供品的好兄弟洗臉擦嘴。

6.沖煞要迴避

當天或當日時辰沖煞的人，不宜參加普渡拜拜，以免被好兄弟的磁場干擾。

7.服裝要端莊

拜拜時衣著端莊並保持整潔，勿著內衣褲祭拜或赤身露背，盡量穿鮮豔明亮的衣服，不要穿深色、暗色或黑色的衣服，以免招來陰晦之氣。

8.不可放鞭炮

既然請好兄弟來享用供品，就不可放鞭炮，以免嚇跑祂們。

9.不可說自己的姓名

一般祭拜神明時要說出自己的姓名及住址，但祭拜好兄弟千萬不能說，只要以尊敬的心去祭拜即可，必要時就叫綽號，以免好兄弟找上門。

10.不可亂說話

在普渡拜拜的過程中，要懷著慎終追遠、尊敬鬼神的心去祭拜，謹言慎行，不可亂說話，口不擇言是禁忌，尤其不可說「鬼」字，要尊稱「好兄弟」。

11.不可搶供品

普渡法會時法師會將糖果、餅乾等供品向上拋出，給好兄弟搶食，若供品還沒落地切勿搶拿，否則就是跟好兄弟搶食，往往會給自己帶來衰運或病痛，必須等到供品落地後才可以撿起來。