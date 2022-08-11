警方強力打詐，成效卓著！根據新北市刑警大隊統計，今年上半年度，警方成功攔阻562起詐騙案件，攔阻總金額達2億2647萬餘元，不論是在攔阻的件數或金額，都較去年同期呈倍數成長，攔阻總額更是去同期的近4倍。

新北市刑大統計今年1至6月的詐騙案件，總計發生1970件、破獲1951件，被害金額為5億2194萬餘元，雖然發生件數及被害金額都較去年同期的3億149萬餘元上升，但破獲數及攔阻件數也同步上升。

其中在成功攔阻件數方面，今年上半年度攔阻562件，較去年同期171件的3倍以上，除了警方在面對猖獗的詐騙集團不斷進行各式強勢作為外，也顯現出警政單位與銀行、超商等相關機構建立起的防範機制具有相當成效。

至於發生數及被害件數仍然呈現上升走勢，新北市刑大技正廖睿辰分析，詐騙集團在面對警方強勢作為時，被迫不斷變更犯罪手法，出現「化整為零」的趨勢，從過去單筆大額詐騙的模式，改以小額、多筆的方式進行詐騙。

也由於詐騙金額縮小，造成民眾更容易掉以輕心，而誤入詐騙集團的陷阱，在積少成多的效應之下，才會造成發生件數及被害金額仍然呈現上升的趨勢。不過從攔阻件數及攔阻金額都與去年同期成倍數成長來看，可證明警方在防堵詐騙工作上，已具有相當成效。

另外，在詐騙類型方面，今年上半年與去年同期無異，仍以假投資、解除分期及一般購物等3種型態最多，因此警方呼籲，若接獲不明簡訊或電話，應保持冷靜，切勿輕信並詐騙集團指示操作，若有疑義可向165反詐騙專線求證，才能確保辛苦血汗錢不會遭到不法份子詐騙。