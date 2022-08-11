中國大陸連續多日對台軍演，台海危機陡升，我國駐外大使代表積極站上第一線發聲。駐美代表蕭美琴接連接受美媒《CNN》、《MSNBC》專訪指出，台灣不會加入中國的挑釁行動，台灣沒有意願也不與中國進行軍備競賽，不過台灣將堅決捍衛自己的生活方式，並持續作為負責任一方，維護區域繁榮與和平。

蕭美琴指出，數十年來，我們一直面臨來自中國的威脅。這對我們來說已司空見慣，儘管最近的軍演強度確實令人擔憂，但我們不會讓它影響我們的生活方式及我們對呼吸自由空氣的渴望。

蕭美琴進一步指出，中國持續升高區域情勢，我們對其軍事威脅保持警覺，但絕不會讓中國威嚇動搖台灣珍視民主自由生活方式的決心。在此關鍵時刻，我們需要朋友與台灣站在一起，需要朋友們發聲強調使用武力不僅破壞台海和平，同時也破壞世界和平，而世界各國不會容忍任何國家用武力來解決政治爭端。

蕭美琴強調，我們不會加入中國的挑釁行動，台灣將堅決捍衛自己的生活方式，並持續作為負責任一方，維護區域繁榮與和平。台灣沒有意願也不與中國進行軍備競賽。我們的最終目標是嚇阻中國犯台，也因此持續努力透過不對稱的防禦戰略，加強國防能力，以嚇阻中方以武力實現政治目的。

蕭美琴說，台灣與美國在《台灣關係法》和「六項保證」規範下具有強勁的夥伴關係，我們將持續強化台美關係，以嚇阻任何可能的軍事行動。