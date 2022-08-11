沈慧虹說，高虹安要和誰合體，相信市民會有明智判斷。（王惠慧攝）

民眾黨新竹市長參選人高虹安與國民黨籍前市長許明財在餐會逐桌敬茶，「藍白合體」引發熱議。對此，國民黨新竹市長參選人林耕仁11日表示，對許前市長的選擇不予置評。民進黨新竹市長參選人沈慧虹則說，高虹安要和誰合體，相信市民會有明智判斷。

針對高虹安違規逐桌敬茶，林耕仁認為，政治人物應做表率，相關行程活動仍須依照防疫規定，確保民眾和自己的健康安全，也尊重新竹市政府衛生局相關的處置。

至於高虹安與許明財共同出席餐會，林耕仁則表示，國民黨前市長許明財兒子許登淇確定代表民眾黨參選南區議員，可以理解許前市長的政治態度和立場有所轉變，但對許前市長的選擇，個人不予置評。

沈慧虹則表示，高虹安身為市長參選人，應該以身作則遵守規定，即便現在疫情趨緩，仍不能鬆懈，至於高虹安和誰合體，相信市民眼睛是雪亮的，自有明智的判斷，她會更努力端出政見，爭取市民的支持。