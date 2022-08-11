喝到發酒瘋的蔡嫌，劫走計程車，一路酒架狂飆，警方追逐兩小時，打破車窗，把蔡從駕駛座拖下來，用優勢警力制服，逮捕歸案。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

載到發酒瘋奧客計程車被劫走 酒駕狂飆時速破百還衝撞警車

「載到發酒瘋奧客真的是天下第一恐怖！」，75年次蔡姓男子在小吃部大吃大喝後，叫了小黃搭上計程車，到達地點不知是沒錢還是什麼原因，竟藉故和司機吵起來，還揮手爆打，司機為了閃避緊急下車，蔡男劫走計程車，酒駕一路狂飆，時速破百，警車出動30警力、追逐兩小時，才打破車窗將他拖下車，逮捕歸案。

蔡姓嫌犯10日22時3分在彰化市自強南路與忠誠路口阿三哥小吃部大吃大喝後，處於亢奮狀態，叫了計程車，要求司機載到彰化市泰和路3段，到達後蔡嫌開始耍賴，和司機發生糾紛並動手爆打司機，司機不堪被毒打，下車逃命，蔡嫌持續追打，然後一個轉身回跑，劫走計程車，油門一踩，揚長而去。

彰化警分局接到報案，經調閱監視器，發現23時13分被劫走計程車在彰化市金馬路段出沒，勤務中心通報線上警力實施攔截圍捕，但嫌犯駕車一路狂飆，從金馬路開到茄苳路，時速破百，不僅拒絕攔查，還在景觀公園內繞圈追逐、危險駕車，險象環生。

彰化警分局動員警網全力攔截，23時48分泰和所、中正所、民族所、大竹所、大埔所、民生所、和美分局中寮所、塗厝所等全出動支援，尾隨到和美鎮彰新路二段500號新庄國小前，趁停等紅燈時由泰和所、中正所巡邏車及偵防車包夾攔停。

喝到發酒瘋的蔡嫌，劫走計程車，一路酒架狂飆，警方追逐兩小時，打破車窗，把蔡從駕駛座拖下來，用優勢警力制服，逮捕歸案。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

喝到發酒瘋的蔡嫌，劫走計程車，一路酒架狂飆，警方追逐兩小時，打破車窗，把蔡從駕駛座拖下來，用優勢警力制服，逮捕歸案。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

但蔡嫌酒後膽量膨脹，不怕死的直接衝撞中正所巡邏車，警察伺機破窗、將蔡嫌從駕駛座拖下車來、用優勢警力予以壓制。蔡嫌過程中因拒捕導致頭部擦傷，手部挫傷，送彰化基督教醫院治療，實施酒精呼氣測試，酒測值1.28mg／L。

彰化警分局表示，蔡嫌所涉犯公共危險、酒駕、危險駕車、肇事逃逸、妨害自由、傷害、妨害公務等罪，均依法移請彰化地方檢察署偵辦。

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