偉訓(3032)佈局雲端伺服器有成，第2季稅後盈餘為1.45億元，季增38%，單季每股盈餘為0.94元，累計上半年每股盈餘為1.59元，展望下半年，偉訓表示，自有品牌COUGAR將於第3、4季陸續推出旗艦款機箱產品及電競椅高單價產品，預期將可溢注COUGAR自有品牌業績，雲端新案包含Server機箱及機櫃成長動能陸續在下半年發酵，高階電源供應器出貨比重可望持續上升，可望進一步推升營收及獲利。

偉訓第2季合併營收16.41億元，較上季15.69億元增加5%，單季合併毛利率為19.52%、營業淨利率5.74%、稅後淨利率8.83%，呈現三率三升，單季稅後盈餘為1.45億元，較上季增加38%、單季每股盈餘0.94元，較上季0.65元增加0.29元；累計上半年稅後盈餘為1.79億元，每股盈餘為1.59元。

偉訓表示，儘管上半年面對諸多挑戰，公司積極拓展雲端伺服器機箱及機櫃、金牌以上高瓦數高階電源供應器訂單等高毛利產品出貨比重增加，並持續推動生產效率優化與製程改善、嚴格管控營業費用等開源節流措施，推升公司獲利成長。

偉訓7月合併營收回升至5億元，月增2.93%，展望下半年，偉訓表示，自有品牌COUGAR持續推進新產品開發，將於第三、四季陸續推出旗艦款機箱產品以及具大膽創新與市場差異化的電競椅高單價產品，預期產品的創新有助於創造下半年新的巿場需求，溢注COUGAR自有品牌的業績。

在雲端方面，偉訓表示，新案包含Server機箱及機櫃成長動能陸續在下半年發酵，高階電源供應器出貨比重可望持續上升，同時因應Gen5版新顯卡的上市已經完成布局，可望進一步提升銷售與營收成長動能，以及公司之獲利能力。