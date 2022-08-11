半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)公布2022年7月自結合併營收2.6億元，較6月1.94億元成長達33.91％、較去年同期1.16億元成長達近1.25倍，刷新歷史新高。累計前7月合併營收13.83億元，較去年同期9.13億元成長達51.47％，續創同期新高。

信紘科表示，7月營收改寫新高，主要受惠多家半導體產業領導客戶持續投資擴增廠務，全台各晶圓廠的施作工程仍不停歇，除推動公司廠務供應系統整合的設備出貨與服務需求續增，也同步帶動旗下化學、氣體等拆移機業務量穩健成長。

展望後市，全球主要國家皆大舉推動當地半導體製造發展，美國晶片法案通過將提供520億美元的半導體製造補助，以及2000億美元的科研經費。據TrendForce集邦科技數據顯示，台灣占全球半導體製造營收的64％，光晶圓代工龍頭即占逾半數。

另據波士頓諮詢公司報告，台灣在先進半導體的市占率高達92％，具備完整且強盛的供應鏈。信紘科認為，將有助公司廠務供應系統整合、綠色製造解決方案等業務成長，並使公司得以維持良好訂單能見度，對下半年營運後市維持樂觀。