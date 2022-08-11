34D女星陳欣茵本來是知名網紅，今年4月她被TVB相中簽為藝人，接連演出多部作品，可說是TVB新一代力捧小花，她不僅外型性感，也很會發文「撩」粉絲，日前她曬出自己穿低胸泳衣泡在泳池的影片，可見她時而轉身，時而上上下下，「餘波盪漾」的畫面讓粉絲狂重播觀賞。

香港理工大學畢業的陳欣茵是家中獨生女，她大學時期就讀紡織及製衣學系（內衣設計）學士課程畢業，但因為不喜歡設計師的工作，就開始轉當網紅，曾受邀拍攝 Youtuber「熊仔頭」的短片，成名之後，母親一度反對她進演藝圈，但她還是勇敢追夢，今年4月終於成為TVB旗下正式簽約藝人。

陳欣茵今年一連接拍了《青春不要臉》、《愛·回家之開心速遞》、《雙生陌生人》、《痞子殿下》等戲劇，曝光量大增，被外界稱為是新一代TVB的「親生女」，而她也很爭氣，除了演員工作外，最近還挑戰主持工作，與方力申及胡美貽合作主持節目《鋪鋪Poker》。

常不吝在IG分享美照的陳欣茵，先前解放曬出自己的泳衣濕身片，可見她在泳池中穿著低胸白色泳裝，露出事業線，稱自己天氣最熱的時候最喜歡泡這種無邊際泳池，引來網友回：「So beautiful baby 」、「好大個...泳池」、「美人美景」、「重看了幾十遍」。