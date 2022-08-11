韓國大廠三星在6月底搶先台積電量產3奈米晶片，但其良率僅有30%，三星除了眾所皆知的良率不如人，韓國智庫分析指出，台積電營運環境也遠優於三星，直指三星背負沉重的企業稅、更高的勞動力成本這2項致命傷，而且面臨人才短缺問題。

韓國時報(Korea Times)引述韓國經濟研究院(KERI)說法指出，三星面臨的營運環境比台積電更嚴峻，從稅率方面來看，南韓的企業稅上限是25%，而台灣只有20%，即使尹錫悅政府推動新法案，將企業稅最高稅率由25%降至22%，依舊比台積電高。

報導指出，除非三星得到南韓政府支持，否則三星加強海外業務以超越台積電的努力將是徒勞無功，呼籲政府降低企業稅，對廠房投資和研發活動給予更大的稅收優惠，以及培訓和教育高階技能專家。

報導提到，台積電享有最高15%的稅務優惠、國家補助40%封裝成本，台灣政府也承擔了半導體製造專才的培訓和教育費用，為了讓三星達到跟台積電類似的起跑點，南韓產業通商資源部提出最新政策，研議將企業研發活動的稅務優惠上限，從2%提高至最多40%，以及設備投資稅務優惠上限從1%上修至6%。

至於在人力成本方面，報導指出，台積電平均員工年薪為9500萬韓圜(折合約240萬元台幣)，比三星的1.44億韓圜(折合約360萬元台幣)低。此外，台灣有約1萬人接受高階晶片製造訓練，反觀韓國只有約1400人。