雲林縣長張麗善昨（10日）出席了天下城市高峰論壇，期間與剛卸任的台大醫院雲林分院前院長黃瑞仁教授暢談三年多來翻轉雲林醫療的努力；張提到，黃院長表示雲林的區域聯防機制與遠距醫療模式已不僅是全台數一數二，而是值得其他城市參考的「示範城市」。

「由雲林來分享健康公義議題？」張麗善直言，相信該問題一定會引起許多好奇，但其實近年來在縣府、台大醫院與其他醫療院所的合作之下，雲林已走出一條非常獨特且成功的路。張麗善指出，「非山非市」的雲林，醫療資源「不足也不均」，但在信任的基礎上，透過科技、資訊共享與各級醫事單位的整合溝通，將資源、專業與病人連結起來，建立完善的區域聯防與遠距醫療機制。

張麗善表示，自己曾擔任過20多年的護理師，「健康公義」一直是她最在乎的事。她指出雲林只有70位兒科醫師，「以每萬人口來說，雲林的醫生數只有13.8%」，但在黃瑞仁院長的帶領下，建立了各級醫院間堅實的信任基礎，加上衛生局居中扮演整合協調的角色，積極輔導各醫院依特色發展，同時依據地方需求轉型，「讓不同專長的醫師分進合擊，化競爭為團結力量，進而提高照護量能和可近性服務（如巡迴醫療、外展服務）」，讓鄉親們盡可能獲得合適的醫療照顧。

最後張麗善提到，很高興昨天又見到這幾年合作非常順暢且愉快的黃院長，並指出醫院與醫療人員是縣府近年來翻轉雲林醫療的關鍵，「這是一個開端，也期待有更多的資源挹注，讓雲林整體醫療環境繼續往上提升」。