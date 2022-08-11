謝佑康、盧長在分別代表參選市民代表、縣議員，此事件引起地方政壇極大震撼。（張茂雄攝）

民進黨馬公市民代表參選人謝佑康報警，怒告黨部評召盧長在（前任主委）妨害名譽，謝說他內心的悲情與心如刀割無以言表，報案真的很累、很痛苦，但今天這樣的局面更讓他痛苦。據了解，民進黨澎湖縣黨部召開執行委員會，因為補提名事宜遭到列席的盧長在阻擋、干擾議事，席間盧似乎脫口「三字經」問候，並發生推擠、作勢揮拳的動作，被謝佑康憤而提告，馬公分局偵查隊已介入調查。

謝佑康說明，黨部召開執行委員會時，會議最後提出徵召一位青年夥伴參選的臨時動議，然而在其他執行委員附議後，擔任主席的主委顏家康卻數度阻止討論，且不願尊重過半要求表決的決議，一意孤行宣布散會。隨後，列席的評召盧長在直接干擾、破壞議事，並對在場執行委員咆哮、辱罵甚至大爆粗口，明顯已經逾越意見表達的範圍，而是嚴重的人身攻擊。

謝佑康認為，這場藐視程序、違反民主的會議，已經背離民主進步黨的核心價值，經過了這場會議後，我們如何告訴大家民進黨是支持年輕人參與政治的政黨？我們如何告訴大家民進黨是尊重民主的政黨？我們如何告訴大家民進黨是願意深耕基層的政黨？

據民進黨澎湖縣黨部表示，目前有10位執委，10日會議有8位出席，盧長在僅是列席旁聽，會中超過半數同意表決該項議案，不知何故會遭到主委等人反對，進而引發強烈衝突。由於謝佑康、盧長在分別代表參選市民代表、縣議員，此事件引起地方政壇極大震撼。稍後警方也證實此一事件，光明派出所初步受理謝佑康對盧長在妨害名譽的提告，11日上午分局偵查隊也到民進黨澎湖縣黨部查扣當天的錄影畫面，到時候會找當事人到案說明。