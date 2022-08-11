慈濟基金會目前在全台有2000個環保據點，但部分據點成立的時間很早，環境克難，因此推出「環保2.0專案」。（慈濟基金會提供／林良齊台北傳真）

慈濟基金會目前在全台有2000個環保據點，但部分據點成立的時間很早，環境克難，因此推出「環保2.0專案」，希望改善為安全明亮、動線流暢、整潔友善、視覺美化的環保教育站。

年輕設計團隊賦予慈濟舊環保站新生命，「開箱！環保教育站2.0」入口處明亮吸睛的視覺設計，場區內「多元變化桌板」、「底盤推車」等多項貼心設計，讓環保站每個轉角都藏著不同的驚喜，「打造符合時代需求的環保站」。

「甚麼是「環保2.0」？」5％ DesignAction設計團隊黃捷分享，歷過歸納、收集，來回不斷與志工討論後，環保站2.0設計願景三個重點，首先以工作環境安全為優先，第二視覺美觀及資訊一致性，第三是工作使用效益彰顯。對外，提供環保站的附加價值與形象，將慈濟三十年的環保經驗，打開一個通道，期望吸引更多人加入環保護大地的行列。

環保志工黃文川表示，改造後的環保站變得更明亮、美觀。原本用幾根鐵條或木棍、各式各樣回收材料，拼湊起來佈置，不僅雜亂又不安全；經過設計團隊建議，現在釘上網狀型拉門，整體看起來既美觀又通風，安全也無虞。以前環保回收車開進來，志工從二樓往一樓的環保車丟整理好的大型回收物，這樣一直有風險；現在裝了電動樓梯，志工用來搬運整捆的塑膠袋或大型的回收物，省力又安全。

慈濟基金會執行長顏博文表示，慈濟環保站多，成立的時間很早，環境都非常克難，使用的工具也都是回收再利用，有一些設備不符合人體工學，志工久坐會產生職業傷害，所以需要做優化，以科學技術來幫助環保志工減少體能上的負荷，也希望重新設計一個，真正符合環保站的作業流程，盡量減少回收物搬來搬去，「以最佳空間利用，來改善環保站的環境」。