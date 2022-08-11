受到大低壓帶影響，全台天候狀況不穩，部分地區偶有雷陣雨，降低太陽光電發電效率，但也有地方高溫炎熱，對於穩定供電具有挑戰。根據台電預估，11日尖峰用電出現在下午1點至4點之間，預估最高用電量3,940.0萬瓩，亮出供電正常的綠燈。

根據台電網站顯示，5日預估最高用電3,850萬瓩，最大供電能力有4,373.3萬瓩，預估尖峰備轉容量433.3萬瓩，預估備轉容量率11.00％，代表供電充裕，系統餘裕足。