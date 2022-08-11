八九十年代香港眾星雲集，這時有許多美女讓大家印象深刻，如鍾楚紅、關之琳、李嘉欣等，都是女神級的人物，然而有位女星也才貌兼備，接連傳出跟男神吳奇隆、金城武傳出緋聞，但因為愛而隱退演藝圈，這位女星就是被封為玉女掌門人周慧敏的接班人，。

這位美貌出眾的女星就是楊采妮；她出生於新北市，自小在香港長大，被星探發掘，邀請她跟當年的小天王郭富城一起合拍廣告，結果大受好評，之後她與經紀公司簽約，成為一名歌手，推出第一張唱片《愛的感覺》就獲得十大勁歌金曲最受歡迎新人獎金獎，後來鬼才導演王晶找上了楊采妮，邀她演眾星雲集的《東邪西毒》，雖然只是一個戲份不多的小角色，王晶對她表演十分滿意，後又讓她演《超級學校霸王》但反響平平。

直到參演徐克選中楊采妮演《梁祝》，與當時的擔任男主角的吳奇隆傳出緋聞，之後楊采妮就好像打通了任督二脈，陸續演了幾部，常常知名巨星合作，像是金城武等，他們一口氣合作了四部電影像是《神偷碟影》、《翹課戰警》，他們也經常被拍到在一起的畫面。

雖然楊采妮在演藝事業上有許多掌聲，但感情狀況一直很低調，只有與合拍《梁祝》的吳奇隆與比較常合作的金城武傳過緋聞，但當時的媒體一直向金城武追問與楊采妮的緋聞，金城武不知有心還是無意笑回：「大家都說吳奇隆與采妮很配，但我覺得我跟采妮才配啊。」事後經過媒體的大肆渲染，變成兩男爭一女的三角戀。

不過楊采妮其實有在訪談提到，她對這兩位男星的感情比較像是單純的友情。其實楊采妮一直都心有所屬，她在事業如日中天之時被爆隱退，轉而與自己的富商男友一起經營顧問公司，但抵不過金融風暴相戀9年後分手，直到8年後再復合，時間證明一切都是令感情更穩固的歷練，如今收獲幸福美滿的婚姻，令人欣喜。