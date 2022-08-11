男網友控訴宜蘭民宿，玻璃門突然爆裂，導致女兒受傷。（圖／翻攝自好想住飯店 好康.踩雷不藏私）

一位男網友在父親節帶女兒去宜蘭玩，入住知名的親子民宿，不料，當天晚上浴室的玻璃門突然爆裂，讓大女兒受重傷，鮮血染紅整條浴巾、全身有多處需要縫合。事後這名父親控訴說，民宿業者竟稱女兒這只是皮肉傷，希望他們不要追究，離譜回應讓不少網友炸鍋。

一名李姓男網友昨在臉書社團《好想住飯店 好康.踩雷不藏私》發文說，父親節帶家人去宜蘭玩，入住「丟丟噹親子樂園民宿」的101號房，結果8月7日晚上浴室乾濕分離的玻璃門突然破裂，讓2名女兒受傷，其中大女兒受傷嚴重，額頭鮮血狂流，鮮血染紅整條浴巾，當晚消防員很快就到現場，但因民宿大門深鎖而被擋在外面，他就這樣抱著全身是血的女兒，跟消防員隔著車道鐵門對話， 等待過程像一個世紀那麼久。

李姓網友指出，等待業者來開門的過程中，消防員脫口而出「怎麼又是這一間？上個月不是才爆？」後來他詢問自稱是民宿員工的人，質問玻璃是否上個月也曾經爆掉，但對方一直搖頭說自己不知道，也不願意對於這件事多作回應。事後他才知道這位什麼都不知道的人就是民宿的老闆娘。

宜蘭民宿玻璃門爆裂，男網友的女兒受傷送醫。（圖／翻攝自好想住飯店 好康.踩雷不藏私）

李姓網友說，到了醫院後，女兒們接受醫師檢查，所幸二女兒只有輕微的劃傷，醫師包紥過後就沒事了；但大女兒就沒那麼幸運，全身多處受傷，有四處需要縫合，這10幾針下去，女兒放聲大哭，口中喊著「好了沒？」、「不要再來了！」而他必須咬牙將女兒壓在病床上，以免醫師不好縫傷口。

李姓網友表示，女兒縫了好幾針回來後，業者竟然說「這皮肉傷，你們今天的行程可以繼續走」、「房費28000退了，這件事就算了，好嗎」、「不然我們給你優惠券，下次再來？」。原PO說，民宿業者自己也有女兒，卻說出這樣的話，讓他憤怒到不行，而且大女兒的腳有多處被玻璃碎片穿刺的傷口，導致她根本無法行走。

李姓網友痛斥，他要求民宿暫時停業坐安全檢查，對方竟然說因為後面的客人行程都排滿了，沒有辦法通知他們排開，所以同樣的房間，下午就會有新客人入住，只是沒了那扇乾濕分離的玻璃門。

民宿道歉文。（圖／翻攝自好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私）

在事件引爆後，民宿業者今天凌晨發文道歉，表示對於李先生入住民宿，發生小朋友受傷的狀況感到很抱歉，事發當下他們都有全程陪同送醫，後續的出院、回館，隔日的慰問及討論賠償事宜，一直都有持續和李先生聯繫，且一定會負責、絕對不會推卸責任。

疑似是民宿業者與客人的對話截圖。（圖／翻攝自好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私）

業者表示，經營親子民宿多年，都是想給孩子與家長帶來更好的環境，民宿因沒有24小時管家駐守，為民宿旅客安全所以在後大門會做門禁管制，他們將會檢討SOP，未來在保障旅客的安全與機動狀況上取得平衡。也希望受傷的小朋友快點痊癒。

雙方的貼文在社團內引起討論，留言處出現一張對話截圖，疑是民宿與下一組即將入住的客人的對話。只見客人問說「網上到處流傳玻璃門破掉」相關事宜，而民宿業者則回說，「遇到這種客人嚇到了」、「今天和客人協商破裂，客人索求無度」等。