民進黨桃園市長參選人林智堅，遭台大認證論文嚴重抄襲並建議撤銷碩士學位，身兼民進黨黨主席的總統蔡英文則發布「挺堅令」，不斷表態支持。民進黨立委高嘉瑜卻直言，「我們如何支持林智堅捍衛清白？」質疑連林都無法捍衛自己的清白。此言論引爆網友熱議，紛紛對高的直率及勇氣驚嘆不已。

網友今日（11）在PTT論壇發文，引述高嘉瑜在政論節目所言，她對於蔡英文下令全黨團結挺堅相當無奈，坦言蔡所做是政治上的判斷，但「我們如何支持林智堅捍衛清白？」因為連林都無法捍衛自己的清白，光台大學倫會3次審定，林都沒去現場說明就是問題，更透露有其他英系立委也對「挺堅令」表示質疑。

高嘉瑜的說法掀起熱議，網友湧入留言：「嘉瑜你慘了！」「嘉瑜再度不演了」、「港湖女神又不乖了」、「等等一定又被嗆：不聽黨的話就趕緊退一退」、「她自己也台大的，良心過意不去吼！」「就愛嘉瑜說實話！為什麼說實話這麼難？」「小心下屆港湖立委不給妳選了」、「率真有勇氣的女神最對味」。