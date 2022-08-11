走進台北市大同區民權里，會發現許多以「柴寮仔」為名的各式商店、美食攤，因民權里早期聚集許多木材行商家，所以才有「柴寮仔」俗稱。在地方深厚的歷史背景之下，讓里民對當地社區的向心力十分凝聚，近日為慶祝父親節，民權里辦公室特地準備了600份禮品及防疫物資，要回饋給里內的爸爸們。「社區好鄰居」永慶房屋也熱情響應，贊助活動所需帳棚等物資及人力支援，要與長輩一起度佳節！

600份洗碗精+防疫酒精 貼心又實惠

民權里里長陳玉女分享，為求謹慎防疫，今年里內的父親節活動，以發送禮品的方式舉辦，里辦公室一共準備了600份洗碗精與防疫酒精，要送給里民們最貼心實惠的父親節禮物！

此外，為了提高年輕里民與鄰里間的互動、活絡鄰里情誼，陳玉女里長從4年前開始，透過個人捐款及里民贊助，年年開放國中小學生的獎學金申請，只要學期總成績達標(國中高於85分、國小高於90分)，就能用成績單到里辦公室換500元獎學金，每年都有約110位小小里民獲獎。陳玉女里長表示，里民間團結、互助，讓民權里的活動一年比一年熱絡與豐富，近期每天都還會在里內舉辦桌遊會，邀請長輩一起動動腦！

台北市大同區民權里於今年準備600份父親節禮品回饋里民。（圖/永慶房屋提供）

鄰里最佳幫手現身 助活動順利圓滿

永慶房屋大同區店長陳怡安表示，永慶房屋身為鄰里的最佳幫手，今年父親節也贊助民權里活動所需帳篷、瓶裝水等物資，還有同仁也主動到現場，提供人力支援，幫助里長發送父親節禮品給里民，讓活動不只辦得好，更辦得順利圓滿！陳怡安店長表示，永慶房屋除了提供消費者買賣房屋上的優質服務，也很樂意支持在地活動，透過帳篷等物資、人力上的支援，使永慶能更認識鄰里，促進地方繁榮發展，為地方盡一份心力。