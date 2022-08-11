台鐵與高鐵今（11）日凌晨零時開賣中秋售票，高鐵開放訂位後4分鐘即被搶走近7萬1千張票，到今天上午8點賣掉逾17萬4千張票；台鐵到今天上午9點則是賣掉逾16萬張票。

今年中秋連假是9月9日（周五）至9月11日（周日），雙鐵中秋連假疏運期間則是9月8日（周四）至9月12日（周一）共5天。

高鐵公司表示，今日凌晨零時開放中秋疏運售票，開放訂位後4分鐘即完成近7萬1千張車票訂位，前10分鐘內完成12萬2千餘張車票訂位，前20分鐘內完成約15萬餘張訂票，前40分鐘有近16萬5千餘張完成訂票。統計開賣1小時內即順利完成近17萬2千張訂位，除開賣後一度瞬間湧入大量訂位外，系統運作一切正常。

高鐵表示，截至今日上午8點為止，高鐵中秋疏運期間總計訂位數達17萬4千餘張車票。

台鐵表示，今日零時起開放中秋連假訂票，截至上午9點為止，總計完成16萬382張訂票，訂票過程順利。其中東部幹線台北往台東方向9月9日18點以前的長途自強號座位已售完，台東往台北方向9月11日7點以後的長途自強號座位已售完。西部幹線台北往高雄方向長途各時段自強號尚有座位，高雄往台北方向9月11日9點以後的長途自強號座位已售完。南迴各時段自強號及加開東線返鄉紅眼列車及其餘日期、車次尚有座位。

台鐵表示，另9月8、9及11日東線4班實名制列車，將於明（12）日零時起開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵提醒旅客完成訂票後，請務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取的車票將於8月13日上午9點重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵局訂票網頁：https://www.railway.gov.tw 剩餘座位查詢功能。