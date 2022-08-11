台灣少子化越來越嚴重，2021總出生人口為歷史新低，今（11）日民眾黨立法院黨團召開記者會，民眾黨立委蔡壁如指出，行政院推出的「我國少子化對策計畫」，內容跟馬政府重疊，但卻撒更多錢，在沒有成效下，蘇揆還要在明年把預算編到千億；呼籲蔡政府應順應社會趨勢、檢視成效，不要再淪為「大撒幣」政策。

蔡壁如指出，根據歐洲統計局資料，2016年歐盟未婚生子嬰兒數達43％，但內政部2021年數據中，台灣只有3.84％是非婚生子女，衛福部最新「108年15~64歲婦女生活狀況調查報告」統計，2011年至2019年，不願結婚從12.44％上升到42.5％，不願生育卻從45.12％下降到19.52％，出現「不想結婚者，不代表不想生育」的現象，而目前國內15-49歲的育齡婦女有500萬人，想要生育子女的比例約占7-8成，她呼籲既然蘇揆喊出試管嬰兒的補助無上限，那也應該開放讓所有女性都可以申請，不應該只讓有婚生的女性受惠。

民眾黨團總召邱臣遠表示化，少子化包含非常多面向，例如：居住正義、財政永續、育兒政策等，不是單一政策就可以解決的問題，蔡政府推出許多的育兒補助也為治標不治本的政策，他指出107年7月開始推動的「我國少子女化對策計畫」沒辦法對症下藥，不只在2020年人口數邁入負成長，2021年出生人數更創下歷年新低，造成連續兩年「生」不如「死」的人口警訊。

他表示目前國內最大的國安危機是低薪、高房價、少子化的現象，導致年輕人在房子與孩子之中選擇，行政院於8月8號召開「我國少子女化對策計畫平臺擴大會報」中，四大部會提供將近60頁資料，卻隻字未提低薪以及高房價的問題，這分明是掩耳盜鈴的行為，而審計部在7月底才指出，政府砸錢救少子化的方向錯誤，他呼籲行政院盡快成立專責部門，整合教育部、勞動部、衛生福利部與內政部等，提出相關策略，並加以考核成效。

邱臣遠最後提出五項訴求要求蔡政府改善，一、請成立行政院階級少子化辦公室；二、政府研議每五年實施一次人口普查，確實掌握台灣家庭不婚不生與少子化主要原因；三、政府針對審計部指出不婚不生關鍵原因，於三個月內提出對策；四、擴大不孕症補助對象，開放所有女性都可申請試管嬰兒補助；五、定期公布企業育嬰友善職場、給予鼓勵，並完善育嬰留職停薪制度。